Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que en la noche del sábado, personal policial dependiente de la Comisaría General San Martín, que se encontraba realizando tareas de prevención en su jurisdicción, tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 131, a la altura del kilómetro 25.

De manera inmediata, los efectivos se hicieron presentes en el lugar, donde constataron que el siniestro involucró a un solo vehículo, un automóvil marca Renault, modelo Mégane, que era conducido por un joven de 18 años de edad, quien viajaba acompañado por otro joven de la misma edad. Ambos ocupantes son oriundos de la localidad de Crespo.

Según se pudo establecer, el rodado circulaba en sentido este-oeste y, por causas que se tratan de establecer y son materia de pericia e investigación, el conductor perdió el control del vehículo, despistando hacia la banquina contraria e impactando posteriormente contra el guardarraíl.

Los ocupantes del automóvil fueron asistidos en el lugar por personal de salud de la ciudad de Crespo y, minutos más tarde, se informó que las lesiones sufridas serían de carácter considerable.

En el sitio del hecho trabajó personal de Policía Científica junto a otras autoridades policiales, con intervención y conocimiento del Ministerio Público Fiscal, a fin de determinar las causas del accidente y esclarecer lo sucedido.