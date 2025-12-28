Durante la noche de ayer se registró un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 12, a pocos metros del ingreso Paraná–San Benito, que involucró a un automóvil y un camión de carga. El siniestro generó un importante despliegue de fuerzas de seguridad y asistencia en la zona.

Según la información recabada, el choque se produjo entre un automóvil Citroën C-Elysée y un camión Mercedes Benz. El conductor del vehículo de menor porte viajaba acompañado por su esposa y fue quien recibió el impacto de mayor magnitud tras la colisión.

Como consecuencia del hecho, la mujer debió ser trasladada en ambulancia al Hospital San Martín. De acuerdo a las primeras precisiones, la víctima se encontraba consciente al momento de su derivación, donde fue asistida por personal médico para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría San Benito, Comisaría Decimoquinta, Accidentología Vial y Bomberos, quienes realizaron tareas de control del tránsito, aseguramiento del sector y asistencia a los involucrados, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes.

Las causas que originaron el siniestro vial continúan bajo investigación, a fin de determinar con precisión cómo se produjo la colisión y establecer eventuales responsabilidades.