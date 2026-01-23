Desde la Jefatura Departamental Diamante se informó que, cerca del mediodía de este jueves, personal policial de la Comisaría de General Ramírez se encontraba realizando operativos de prevención pública cuando fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 12, en el acceso a la ciudad.

Al llegar rápidamente al lugar, los efectivos constataron que el siniestro involucró a un camión Scania con semirremolque, que transportaba una máquina retroexcavadora, y a un automóvil Fiat modelo Punto. Ambos conductores, mayores de edad, resultaron ilesos.

De acuerdo a lo manifestado en el lugar, el automóvil habría intentado incorporarse a la calzada de la ruta en momentos en que el vehículo de carga circulaba por la misma. Para evitar la colisión, el conductor del camión realizó una maniobra evasiva que provocó la desestabilización de la unidad pesada, generando el desplazamiento y posterior caída de la maquinaria transportada hacia la banquina.

El incidente ocasionó únicamente daños materiales y no fue necesario interrumpir el tránsito, que continuó desarrollándose con normalidad en la zona. Personal policial realizó las actuaciones correspondientes para establecer formalmente las circunstancias del hecho.