En la tarde del viernes 11 de julio, personal policial de la Comisaría de Valle María fue alertado sobre un incidente ocurrido en el Aeroclub Diamante, donde una aeronave sufrió un siniestro mientras se encontraba en tierra. El hecho fue confirmado por la Jefatura Departamental Diamante, que informó que el accidente no dejó personas lesionadas.

Los efectivos, que se encontraban realizando una recorrida prevencional, se dirigieron de inmediato al lugar del hecho. Al arribar al aeroclub, pudieron constatar que se trataba de una avioneta experimental, cuyo piloto, un hombre mayor de edad, realizaba maniobras de carreteo sobre la pista cuando, por razones que se investigan, la aeronave volcó repentinamente.

Afortunadamente, el piloto no resultó herido y no requirió asistencia médica, aunque la avioneta registró algunos daños materiales producto del vuelco. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad permitió constatar que no había riesgo para terceros ni peligro de incendio en la zona.

El hecho se enmarca en el desarrollo habitual de actividades de vuelo que se realizan en dicho aeroclub, ubicado en las cercanías de la localidad de Valle María.