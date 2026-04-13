Los trabajos en ejecución corresponden a intervenciones complementarias de la avenida urbana, que permitirán garantizar una accesibilidad permanente entre los sectores norte y sur. Además, contemplan la conexión con vías principales y la resolución de problemas de desagües pluviales, una demanda sostenida por los vecinos de la zona.

Durante una recorrida realizada este miércoles, la intendenta Rosario Romero supervisó el avance de la obra y dialogó con residentes del área. En ese marco, destacó que el municipio asumió el financiamiento del proyecto tras el retiro del apoyo nacional, con el compromiso de finalizar este tramo de la circunvalación antes de fin de año.

“Nuestro propósito es terminar este año este tramo de la Circunvalación de Paraná. Es una obra que financiaba el gobierno nacional y que asumió la Municipalidad para que se culmine en toda su extensión”, expresó la jefa comunal.

Romero también explicó que una de las principales modificaciones al proyecto original surgió a partir del diálogo con los vecinos. “Vinimos especialmente a conversar por una intervención que va a modificar la traza inicial, ya que no existía la conexión entre los barrios a través de calle Bordón”, señaló.

Como respuesta a ese reclamo, se ejecutará un paso bajo nivel peatonal que dará continuidad a la calle Soldado Bordón, permitiendo el cruce seguro por debajo de la ruta. Si bien reconoció que no se trata de la solución ideal para todos los vecinos, la intendenta remarcó que brindará una alternativa concreta de conexión.

En paralelo, se mantendrá la circulación vehicular por calle Hernandarias, también mediante un paso bajo nivel, y se incorporará una vía colectora que facilitará el acceso al barrio 144 Viviendas. Asimismo, continúan las tareas vinculadas a los desagües pluviales para mejorar el escurrimiento y prevenir anegamientos.

Desde la comunidad, la iniciativa fue valorada positivamente. Adriana Valent, presidenta electa de la comisión vecinal del barrio 144 Viviendas, destacó la importancia del diálogo con el municipio. “Para nosotros es muy importante que nos hayan dado respuesta a nuestro reclamo para tener una salida del barrio a través de la ruta”, afirmó.