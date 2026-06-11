Crespo- El próximo 12 de agosto, a las 21:30, en el Salón Municipal se presentará la comedia de mujeres “Acaloradas”, una obra de Esther Feldman y Cristina Wargon, con la Dirección de Ernesto Medela, Producción General de Damián Sequeira y la actuación de Patricia Echegoyen, Emilia Mazer, Victoria Onetto, Magui Bravi.

El espectáculo se presenta en el marco de una gira por todo el país, luego de la exitosa temporada en el teatro Regina, de Buenos Aires, donde ha cosechado elogios de parte de la crítica especializada.

“Acaloradas”, responde a un texto donde también los hombres se verán identificados en las vivencias de estas cuatro mujeres. El casamiento, las relaciones personales cuando se llega a los cincuenta años y, claro, la menopausia, forman parte de esta historia en tono de comedia, donde también habrá lugar para la emoción y reflexión de sus protagonistas.

Dos proliferas escritoras como Feldman y Wargon, son una garantía de buen teatro, con vasta trayectoria en televisión la primera de ellas y con varios libros publicados en el caso de la segunda.

Las entradas anticipadas están a la venta en Fresa Shoes.