Así lo confirmó el presidente de la institución, Raúl Fischer, durante una entrevista brindada al programa Crespo en Vivo, donde repasó las acciones desarrolladas en los primeros meses del año y adelantó los desafíos que afrontará la entidad durante el segundo semestre.

Un exitoso inicio de año

Fischer destacó que una de las primeras actividades realizadas fue la tradicional venta de pollo al horno con papas, que superó las expectativas de la organización.

"Vendimos más de 300 pollos y tuvimos que cerrar los pedidos porque ya no teníamos capacidad para elaborar más", comentó.

Los fondos obtenidos permitirán afrontar distintas mejoras edilicias que la escuela requiere de manera permanente.

Entre las obras prioritarias figura la renovación del acceso principal al establecimiento, cuyo piso presenta un importante deterioro y dificulta especialmente la circulación de alumnos con movilidad reducida.

La intención de la comisión es ejecutar los trabajos durante el próximo receso invernal.

Un edificio que demanda mantenimiento constante

El titular de ACADME recordó que el edificio escolar posee una importante superficie cubierta y requiere atención permanente.

Filtraciones, reparaciones de plomería, mantenimiento de puertas y ventanas forman parte de las tareas cotidianas que la comisión acompaña para garantizar el funcionamiento adecuado de la institución.

"Siempre hay algo para reparar o mejorar. Las necesidades son muchas y tratamos de estar atentos a cada detalle", señaló.

Fischer destacó además el compromiso de quienes integran la comisión directiva, remarcando que el trabajo conjunto permite atender las múltiples demandas que surgen a lo largo del año.

La importancia de la equinoterapia

Entre las actividades que se desarrollan en la escuela, el dirigente resaltó especialmente el servicio de equinoterapia.

A su entender, se trata de una de las herramientas terapéuticas más valiosas para los alumnos debido a los beneficios que aporta en distintos aspectos de su desarrollo.

La institución cuenta actualmente con dos caballos y un predio específico para la actividad, cuyo mantenimiento exige un trabajo diario de limpieza, alimentación y cuidado de los animales.

"Los caballos son una herramienta fundamental para la escuela y requieren atención permanente para garantizar su bienestar", explicó.

Un salón que ya está en funcionamiento

Otro de los proyectos destacados es el nuevo salón multipropósito construido dentro del predio escolar.

Según indicó Fischer, el espacio ya se encuentra habilitado y es utilizado diariamente por docentes y alumnos para diferentes actividades educativas y recreativas.

La obra demandó varios años de esfuerzo y aún restan algunas etapas para su finalización definitiva.

Entre ellas mencionó la colocación del cielorraso, revestimientos interiores y la posibilidad futura de incorporar una cocina y sanitarios.

El salón posee aproximadamente 24 metros de largo por 13 de ancho, con capacidad para unas 120 personas sentadas.

Además de su función educativa, la comisión analiza la posibilidad de habilitarlo en el futuro para eventos particulares, con el objetivo de generar ingresos que permitan sostener nuevas inversiones para la escuela.

Se viene el tradicional locro

Como cada año, ACADME realizará este sábado su tradicional venta de locro.

La porción tendrá un valor de 10.000 pesos y la comisión proyecta superar las 1.000 porciones vendidas.

Los recursos obtenidos serán destinados principalmente a financiar la colocación del cielorraso del nuevo salón.

La elaboración estará nuevamente a cargo de Luis Hartmann, quien desde hace años colabora con la institución y es reconocido por la calidad de la receta.

Camino a los 50 años

Uno de los acontecimientos más importantes de este 2025 será la celebración de los 50 años de ACADME.

La entidad fue creada hace medio siglo para acompañar el desarrollo de la educación especial en Crespo y ha tenido una participación decisiva en el crecimiento de la actual Escuela Integral Nº 11.

Para conmemorar el aniversario, la comisión ya confirmó la realización de una cena y baile que tendrá lugar el próximo 8 de agosto en el Salón Esperanza.

"Cumplir 50 años es un motivo muy importante y queremos celebrarlo junto a toda la comunidad", expresó Fischer.

Un reconocimiento a la comunidad

Finalmente, el presidente de ACADME agradeció el acompañamiento permanente de vecinos, comerciantes, productores y empresas locales, quienes colaboran de distintas maneras con los proyectos de la institución.

"Muchas de las obras que hoy tiene la escuela fueron posibles gracias a las donaciones y al apoyo de la comunidad. Cada vez que golpeamos una puerta en nombre de ACADME encontramos una respuesta positiva", destacó.