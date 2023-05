Nogoyá.- Por decimo quinto año consecutivo, se realizará la peregrinación desde Paraná hacia Nogoyá en honor a la Virgen del Carmen en la víspera de los festejos del aniversario cívico – religioso de la ciudad.

El sacerdote Jorge Fontana inició esta muestra de fe en el año 2008 con un grupo de apenas diez personas, sin pensar en ese momento que más de un centenar se unirían a la peregrinación en la actualidad.

Las diferentes experiencias han permitido que los peregrinos puedan sumarse en distintas modalidades, ya que se podrá peregrinar a pie, en bicicleta o de manera virtual.

La más simbólica es la peregrinación a pie, que partirá el jueves 13 de julio desde Paraná y arribará luego de transitar 110 kilómetros, en el atardecer del 15 de julio para celebrar el día de la Virgen del Carmen, patrona y fundadora de Nogoyá.

El padre Jorge Fontana dialogó con Paralelo 32, anticipó detalles de la organización y se refirió al propósito espiritual de la caminata.

“Hasta el 16 de junio estarán abiertas las inscripciones para la 15º edición de la peregrinación, luego del cierre comenzaremos con la parte fuerte de logística y organización interna, acorde a la cantidad de inscriptos. Por ahora estamos con todas las expectativas, recibiendo las inscripciones en las distintas alternativas, en la tradicional a pie, en bicicleta o virtual. Ya contamos con quince anotados para la peregrinación a pie, de los cuales cinco son nuevos, que nunca han hecho la peregrinación” anticipó en el dialogo.

Este año, habrá dos lemas: “para que el período sinodal de toda la Iglesia, nos ayude a implementar con renovado entusiasmo nuestro tercer Sínodo de Paraná y por las necesidades actuales de nuestra Patria”.

Sobre esto Fontana contó que el obispo planteó “seguir pidiendo por la intención que pedimos el año pasado y la segunda tiene que ver con la situación actual del país, siendo este año trascendente por las elecciones, pero además de eso el país está en una encrucijada muy grande en muchos sentidos, no solo en el económico, por eso pedimos a la Virgen que nos haga reaccionar a los argentinos, que somos un solo pueblo, que tenemos el mismo destino y debemos ponernos la patria al hombro”.

Por muchos motivos, esta edición tiene su relevancia. En primer lugar es la número quince y además coincide con el 70º aniversario de la coronación diocesana de la Virgen del Carmen.

Más allá de esto, Fontana confiesa que no toma real dimensión del tiempo que ha pasado, “pero reflexionando veo que es como una criatura que ha ido creciendo, con muchas cosas que se veían al principio en la nebulosa, pero con el paso de los años ha ido tomando forma y gracias a Dios esta peregrinación que se fue haciendo con los propios peregrinos, ha ido cristalizando los objetivos con los que nació” agregando que es una organización que intenta encausar y cuidar el espíritu de la misma, “dejando el mensaje que somos una comunidad cristiana que camina hacia el santuario de su madre. En lo personal, reflexiona: “mirando hacia atrás, pienso y digo “¡ya la quince!” y por otro lado miro todas las cosas que han ido pasando y como crece internamente la experiencia, así que por ese lado estoy muy contento”.

Fechas claves para celebrar

Este año se cumplen 70 años de la coronación arquidiocesana de la Virgen del Carmen, cuya imagen tiene dos coronaciones. Una se hizo en 1953 donde la diócesis la coronó como una de las imágenes más importantes de la Virgen María en su ámbito, y la otra coronación fue la pontificia que es la que más se recuerda cuando se le colocó la corona de alianzas en 1967.

“También es un número significativo para la peregrinación” indicó Fontana al recordar estas fechas.

Al preguntarle si imaginaba en 2008 este contexto de alta convocatoria, reconoce: “imaginar esto que pasa hoy estaba, el sueño estaba, también sigue presente que esto es una experiencia que se tiene que consolidar y trascender a quienes la iniciamos, para que Nogoyá se lo apropie, como una joya más de la Virgen. Creo que ese objetivo se está logrando, porque hay gente que llega a Nogoyá por primera vez con la peregrinación, ya hay una generación que entiende que la fiesta de la Virgen del Carmen tiene una peregrinación que la tienen que recibir el día 15 por la noche. Incluso me ha pasado que hay gente que llegado el 16 de mayo y culminando la jornada me envió su mensaje consultado si se hace o no, es decir que ya hay personas que tienen incorporadas estas fechas. Eso para nosotros era un sueño hace quince años, hoy es una pequeña realidad, porque hay alguien que la tiene en cuenta” confiesa.

No es una prueba atlética

El sacerdote precursor de la peregrinación Paraná – Nogoyá hizo hincapié en el objetivo espiritual, “una peregrina acuñó una frase que quedó: “hay que tatuarse en el corazón que esto no es una competencia, sino que es un caminar juntos a la casa de la Virgen para crecer en el vinculo con ella”; debemos darle la importancia espiritual en la previa, por eso ponemos como requisito de inscripción al menos participar en uno de los encuentros preparatorios, para remarcar la experiencia de fraternidad. No como personas sueltas que van haciendo una experiencia recreativa o deportiva, sino que lo hacemos con la pretensión de hacerlo vinculados como pueblo de Dios”.

Sobre la logística

Desde la organización aceptan los aportes que la comunidad desee realizar para las tareas de asistencia a lo largo de los 110 kilómetros de recorrido.

“Toda ayuda es bienvenida y necesaria, tenemos una característica que se ha venido dando a lo largo de los años, que sin buscarla con demasiada insistencia es como que la Virgen ha ido proveyendo todo, porque se han inscripto enfermeros, médicos, profesores de educación física, kinesiólogos; entonces siempre hemos tenido la ayuda de ellos y nos han sabido acompañar en algún inconveniente. Siempre nos acompañan los Bomberos Voluntarios de Hernández con su ambulancia, también las farmacias de Nogoyá colaboran con los botiquines para asistir a los caminantes, pero más allá de eso cualquier aporte será bien recibido” señaló Fontana, aclarando por último que los menores de entre 16 y 18 años deben ser autorizados por sus mayores responsables, y para el general de los interesados se van a encontrar con el formulario con todos los requisitos médicos y hacer las previsiones del caso.

Costos y cronogramas

Los peregrinos que decidan sumarse caminando, partirán el 13 de julio a las 07.30 horas desde Paraná, pasando las noches en Crespo y Hernández para arribar a Nogoyá en la tarde del 15 de julio. El costo de la inscripción para ese trayecto es de $12.000, teniendo alternativas para integrarse en Crespo o Hernandez para lo que deberán abonar $8.000 y $4.000 respectivamente.

La modalidad en bicicleta partirá el mismo 15 julio a las 06.30 horas desde Paraná para arribar junto a los peregrinos que caminan. Tendrá un costo de $4.000. Por último la modalidad virtual será gratuita. Todos los formularios de inscripción están disponibles en la página de Facebook “Peregrinación Paraná Nogoyá”.