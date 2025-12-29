La Municipalidad de Victoria informó que ya se encuentra abierta la inscripción para postularse como Representante Departamental del Carnaval de Victoria, una de las celebraciones culturales más importantes de la ciudad.

La convocatoria está dirigida a jóvenes mayores de 18 años que deseen participar y representar al carnaval victoriense en distintas instancias y eventos. Según se indicó, el período de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de enero de 2026.

Desde el municipio detallaron que el trámite de inscripción se realiza de manera online, mediante un formulario habilitado especialmente para esta convocatoria.

Esta iniciativa forma parte de las acciones impulsadas para promover la participación, la identidad cultural y el protagonismo de las y los jóvenes en el marco del carnaval, una fiesta que constituye un emblema cultural y turístico de Victoria.

