La Municipalidad de Crespo abrió una nueva convocatoria pública destinada a la concesión de uso oneroso de espacios publicitarios ubicados en carteles nomencladores de calles de la ciudad. La iniciativa se enmarca en la Convocatoria Pública Nº 2/2026 – Segundo Llamado y contempla la explotación comercial de distintos tramos del ejido urbano.

La apertura de sobres se realizará el próximo 17 de junio, a las 10:00, en la Sección Suministros del municipio. Los interesados podrán consultar las condiciones y requisitos establecidos en el pliego oficial, disponible a través de los canales institucionales de la comuna.

La concesión comprende el derecho de explotación publicitaria de los espacios destinados a anuncios en los carteles nomencladores, aunque también implica una serie de obligaciones para quienes resulten adjudicatarios. Entre ellas se encuentran la fabricación, provisión, colocación, mantenimiento, conservación y eventual reposición de la cartelería, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas por el municipio.

Tramos disponibles y valores de referencia

El llamado contempla distintos sectores de la ciudad, cada uno con un precio base determinado para la presentación de ofertas.

Los valores establecidos son los siguientes:

Calle 9 de Julio, entre Misiones y Entre Ríos: $80.000.

Calle Buenos Aires, entre De las Azucenas y Entre Ríos: $80.000.

Calle 25 de Mayo, entre Moreno y Entre Ríos: $56.000.

Calle Carbó, entre Belgrano y Blas Parera: $56.000.

Avenida Humberto Seri, entre Belgrano e Independencia: $28.000.

Calle 3 de Febrero, entre Independencia y Belgrano: $20.000.

Calle Rivadavia, entre Mitre y Entre Ríos: $45.000.

Calle Urquiza, entre Belgrano y Entre Ríos: $40.000.

Calle Rocamora, entre Pasaje Echagüe y Entre Ríos: $40.000.

Cada oferente podrá presentar propuestas para uno o varios de los tramos habilitados, debiendo especificar el monto ofertado para cada caso. El pliego establece que no se admitirán ofertas condicionadas ni propuestas parciales sobre un mismo sector.

Concesiones por cinco años

Según se informó, la duración de cada concesión será de cinco años, contados desde la firma del contrato o desde la entrega formal del sector correspondiente.

Además del monto ofertado en la licitación, los adjudicatarios deberán afrontar durante toda la vigencia del contrato el canon por publicidad previsto en la Ordenanza Tributaria Nº 118/2025, así como los costos derivados de la instalación y mantenimiento de la señalética.

Criterios de adjudicación

La Municipalidad evaluará las ofertas considerando principalmente la conveniencia económica y el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el pliego. La adjudicación se realizará de manera individual para cada tramo licitado.

En caso de que dos o más propuestas resulten equivalentes para un mismo sector, la definición se resolverá mediante un sorteo público que se llevará a cabo en la Sección Suministros y quedará incorporado al expediente administrativo.

Asimismo, se prevé la conformación de un orden de mérito para cada tramo. De esta manera, si el adjudicatario original renuncia o incumple con las obligaciones asumidas, el municipio podrá convocar al siguiente oferente sin necesidad de realizar una nueva licitación.