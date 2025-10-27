Hasta el 30 de octubre, los interesados podrán inscribirse para participar en los sorteos de créditos individuales destinados a la construcción, ampliación y terminación de viviendas en terreno propio, en el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, impulsado por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

Según informó el organismo provincial, el 31 de octubre se publicarán los padrones provisorios, mientras que el listado definitivo se dará a conocer el 7 de noviembre, a las 11, a través del sitio web oficial del IAPV: www.iapv.gob.ar.

Los aspirantes deberán validar sus DNI y actualizar los datos socioeconómicos de todos los integrantes del grupo familiar en el Registro de Demanda Habitacional, requisito indispensable para participar del sorteo.

El acto de sorteo se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre, a las 10, en la sede central del IAPV. Será fiscalizado por la Escribanía Mayor de Gobierno y transmitido en vivo por internet, garantizando la transparencia del proceso.

Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, destacó que “el sorteo de créditos individuales destinados a la construcción, ampliación y terminación de viviendas en terreno propio es un hecho de suma importancia, ya que la casa es la máxima protección que una persona tiene para sí y para sus hijos, y fortalece la unión de los lazos familiares, mejorando las condiciones de vida de los habitantes”.

Asimismo, Schönhals subrayó que “estamos dando un paso más con soluciones habitacionales. Nuestro trabajo y compromiso es transformar las realidades de las familias entrerrianas, cumpliendo el sueño de la vivienda propia”.