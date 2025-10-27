Política habitacional
Abren inscripciones para sorteos de créditos del programa Ahora Tu Hogar
Hasta el 30 de octubre, los interesados podrán inscribirse para participar en los sorteos de créditos individuales destinados a la construcción, ampliación y terminación de viviendas en terreno propio, en el marco del programa provincial Ahora Tu Hogar, impulsado por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).
Según informó el organismo provincial, el 31 de octubre se publicarán los padrones provisorios, mientras que el listado definitivo se dará a conocer el 7 de noviembre, a las 11, a través del sitio web oficial del IAPV: www.iapv.gob.ar.
Los aspirantes deberán validar sus DNI y actualizar los datos socioeconómicos de todos los integrantes del grupo familiar en el Registro de Demanda Habitacional, requisito indispensable para participar del sorteo.
El acto de sorteo se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre, a las 10, en la sede central del IAPV. Será fiscalizado por la Escribanía Mayor de Gobierno y transmitido en vivo por internet, garantizando la transparencia del proceso.
Al respecto, el presidente del IAPV, Manuel Schönhals, destacó que “el sorteo de créditos individuales destinados a la construcción, ampliación y terminación de viviendas en terreno propio es un hecho de suma importancia, ya que la casa es la máxima protección que una persona tiene para sí y para sus hijos, y fortalece la unión de los lazos familiares, mejorando las condiciones de vida de los habitantes”.
Asimismo, Schönhals subrayó que “estamos dando un paso más con soluciones habitacionales. Nuestro trabajo y compromiso es transformar las realidades de las familias entrerrianas, cumpliendo el sueño de la vivienda propia”.