El concurso literario «La novela del verano» que se lanza por primera vez, se realizará de manera anual con el objetivo de encontrar cada año una novela ideal para que sea leída durante las vacaciones ya sea en la playa, en las sierras, a orillas de un río o en el centro de una ciudad. El premio consistirá en la publicación de la novela y 100.000 pesos en concepto de adelanto de derechos de autor.

Podrá participar toda persona mayor de 18 años, de cualquier nacionalidad y con la cantidad de obras que deseen, escritas en idioma español, mientras sean originales e inéditas, exclusivamente de su autoría y sin derechos comprometidos con otra editorial.

La convocatoria, organizada por la librería marplatense El Gran Pez, que acaba de presentar su sello editorial, permanecerá abierta hasta el 21 de marzo de 2023.

Las obras finalistas serán anunciadas durante la Feria Invierno (Mar del Plata) en junio de 2023, y la novela ganadora se conocerá el 31 de julio de 2023. En agosto se comenzará con el proceso de edición y la obra se publicará en diciembre de 2023.

El jurado está compuesto por la escritora Marina Yuszczuk; el autor y miembro de la Unidad básica de experimentación editorial del Centro de Arte de la Universidad Nacional de La Plata, Carlos Ríos; y el escritor y Doctor en Artes, Andrés Gallina.

«En las vacaciones, si hay una constante, vayamos a donde vayamos, viajemos o no, es que se abre un tiempo para la lectura. Un tiempo corrido, en el que tenemos la posibilidad de leer una novela de un tirón. Por eso, proponemos una colección a la medida de ese imaginario y cada diciembre publicaremos una nueva novela para comenzar el verano y el año con un libro que haga juego con esas ganas de leer propias de las vacaciones», asegura Francisco Casadei, uno de los organizadores, editor y librero.

El libro que inaugura la colección «La Novela del Verano» es Todos se escondieron ya, de Yuri V; y el certamen cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cómo participar del concurso?

Quienes deseen participar, deberán enviar dos archivos al correo electrónico [email protected]: un archivo que contenga la obra firmada con seudónimo, con una extensión mínima de 200 páginas, configuradas en cuerpo 12, interlineado 2, y los archivos de texto admisibles serán: .doc, .docx, y .rtf. Y el otro archivo deberá incluirse con los siguientes datos: seudónimo, nombre y apellido, teléfono de contacto y dirección postal.

La autora o autor puede elegir que la obra sea publicada bajo el nombre propio o bajo el mismo seudónimo con que se presentó a concurso. En este último caso deberá aclararlo en este archivo con la leyenda: «En caso de que esta novela resulte premiada, será publicada bajo seudónimo».