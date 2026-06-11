Crespo- Este domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, inicia el ciclo “Domingos en el Lago” con un especial alusivo a la fecha, en el Anfiteatro del Lago. La propuesta musical y de arte comenzará a las 18:00, con entrada libre y gratuita.

Durante la tarde, en el escenario actuarán: Kamakura Camino de lo Nuevo; Daniela Schenhals, Sofía Schenhals y Tania Weiss; Valentina Bala; Susana Puntín; Betina Exner; Meri Velázquez; Ana Spreafico; Elizabeth Papalardo; María Alejandra ‘Muchi’ Stang; y Betiana Barreto.

También estarán presente realizando pinturas de cuadros, cuatro artistas plásticas, de la ciudad: Anabella Jacob, Gloria Albornoz, Rocío Haberkorn y Cintia Ibañez.

La conducción estará a cargo de la periodista Desiré Erhardt.

Habrá servicio de cantina, atendida por la Escuela de Danzas Árabes Farhat del Club Sarmiento.