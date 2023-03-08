Abrazos Taller Textil, la propuesta de la artista María Alejandra Asensio
En el marco de las actividades por el Mes M, la artista textil desarrollará este encuentro, el lunes 13 de marzo a las 15.30, en el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón (Av. Don Bosco 749). La inscripción ya está abierta.
“El textil, el entrelazado o entremezclado han estado desde los primeros tiempos. En estas estructuras primigenias se manifiestan significados profundos sobre la vida. Es sin lugar a dudas un lenguaje simbólico ligado a la naturaleza ancestral, comunicador pregnante de imágenes, son textos vivos preservadores de la esencia misma de las personas y su comunidad”, expresó la reconocida artista textil María Alejandra Tati Asensio.
Abrazos Taller Textil, la propuesta del próximo lunes articula la reflexión, la apertura a la creatividad y el encuentro entre mujeres. Forma parte de la agenda que el Museo propone para el Mes de las Mujeres, la Memoria y Malvinas, que impulsa la Secretaría de Cultura.
“Un tejido podía y aún hoy puede tener la función de abrigar, acarrear, sostener como acompañar un nacimiento o muerte de persona, como estar presente en un ritual”, agregó.
Y remarcó en este sentido que entrelazar tiene un significado metafórico desde el arte y las ciencias sociales, variadas palabras del lenguaje textil han enriquecido y ampliado la visión de estas disciplinas.
Contactos con el Museo y la inscripción:
ABRAZOS Taller Textil – Con María Alejandra Tati Asensio
El lunes 13 de marzo a las 15.30 en la sede del Museo
Las interesadas deben inscribirse en enviando sus datos personales a [email protected] hasta 25 cupos.
Av. Don Bosco 749 – Paraná
Instagram: @museoevaperoner
Facebook: Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón