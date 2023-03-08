En el marco de las actividades por el Mes M, la artista textil desarrollará este encuentro, el lunes 13 de marzo a las 15.30, en el Museo Provincial Hogar Escuela Eva Perón (Av. Don Bosco 749). La inscripción ya está abierta.

“El textil, el entrelazado o entremezclado han estado desde los primeros tiempos. En estas estructuras primigenias se manifiestan significados profundos sobre la vida. Es sin lugar a dudas un lenguaje simbólico ligado a la naturaleza ancestral, comunicador pregnante de imágenes, son textos vivos preservadores de la esencia misma de las personas y su comunidad”, expresó la reconocida artista textil María Alejandra Tati Asensio.

Abrazos Taller Textil, la propuesta del próximo lunes articula la reflexión, la apertura a la creatividad y el encuentro entre mujeres. Forma parte de la agenda que el Museo propone para el Mes de las Mujeres, la Memoria y Malvinas, que impulsa la Secretaría de Cultura.

“Un tejido podía y aún hoy puede tener la función de abrigar, acarrear, sostener como acompañar un nacimiento o muerte de persona, como estar presente en un ritual”, agregó.

Y remarcó en este sentido que entrelazar tiene un significado metafórico desde el arte y las ciencias sociales, variadas palabras del lenguaje textil han enriquecido y ampliado la visión de estas disciplinas.

Contactos con el Museo y la inscripción:

ABRAZOS Taller Textil – Con María Alejandra Tati Asensio

El lunes 13 de marzo a las 15.30 en la sede del Museo

Las interesadas deben inscribirse en enviando sus datos personales a [email protected] hasta 25 cupos.

Av. Don Bosco 749 – Paraná

Instagram: @museoevaperoner

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