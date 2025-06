Este sábado, un numeroso grupo de teatristas y referentes del ámbito cultural se congregó frente a la sede del Instituto Nacional del Teatro (INT), ubicada en calle San Juan 451 de Paraná, para llevar adelante un abrazo simbólico en defensa del organismo. La manifestación fue impulsada por Teatristas Autoconvocadxs de Entre Ríos, la Asamblea Federal de Teatro y destacadas personalidades de la cultura, como respuesta al Decreto 345 recientemente publicado por el Poder Ejecutivo Nacional, que ha generado una fuerte ola de rechazo dentro del sector teatral.

El decreto es interpretado por la comunidad artística como un intento de desmantelar al INT, una institución fundamental para el desarrollo del teatro independiente en todo el país. Desde su creación en 1997, el INT ha promovido políticas de fomento que garantizan el acceso descentralizado al teatro, especialmente en zonas vulnerables y alejadas de los grandes centros urbanos, consolidando una lógica federal que ha permitido llegar con propuestas escénicas a cada rincón de la Argentina.

Entre quienes participaron del abrazo simbólico estuvieron Rubén Clavenzani, Juan Carlos Gallego, Koky Satler y Carlos Aguirre, figuras reconocidas del ámbito artístico entrerriano. La convocatoria, sin embargo, recibió escasa cobertura mediática. Entre los medios presentes se encontraron ANÁLISIS, Radio Plaza, 170 Escalones y Radio UNER, quienes acompañaron y difundieron los reclamos.

Ema Clementi, trabajadora administrativa del INT, expresó su preocupación por la medida adoptada por el Gobierno nacional: “El motivo de este abrazo simbólico y físico tiene que ver con una medida que elimina el consejo de dirección del INT, lo que compromete la representación y el carácter federal de las políticas para el teatro independiente”.

En la misma línea, la teatrista Daniela Osella, integrante de Teatristas Autoconvocadxs de Entre Ríos, señaló: “Este consejo de dirección que intentan eliminar está compuesto por representantes de las distintas regiones de nuestro país. Esos consejeros tienen contacto directo con el territorio, conocen las necesidades, las problemáticas, advierten qué es lo que se necesita y hacia dónde orientar las políticas. Por eso, centralizar el Instituto Nacional del Teatro es burocratizar estas políticas culturales que deben estar siempre ancladas al territorio. Dejar en manos de una única persona las decisiones culturales de todo un país es peligroso. Por eso estamos acá, defendiendo el carácter federal del INT”.

Osella también advirtió sobre el impacto que tendrá en la ciudadanía la derogación de más del 70% de los artículos de la Ley Nacional del Teatro N° 24.800. “En Paraná, los dos auditorios, el Walter Heinze (Escuela de Música) y el Rodolfo Walsh (Facultad de Ciencias de la Educación, UNER) cuentan con equipamiento técnico que fue cedido en comodato por el INT. Los beneficiarios no somos solo los teatristas, sino la ciudadanía que accede a estos bienes y a mejores condiciones para acercarse a la cultura”.

Finalmente, Osella resaltó la importancia y el prestigio del teatro independiente argentino a nivel global. “Hemos llevado teatro a comunidades donde nunca se había visto una obra. El teatro independiente argentino es codiciado en todo el mundo. Es un bien cultural que no puede ser borrado de un plumazo. No puede quedar en manos de una sola persona que no conoce el territorio y que decide el rumbo cultural del país”, concluyó.

Los organizadores del abrazo simbólico convocaron a nuevas acciones y encuentros en defensa del Instituto Nacional del Teatro y del derecho a una cultura federal, libre y accesible para todos.