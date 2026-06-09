El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Martín Carbonell, se reunió hoy con el secretario de Justicia de la provincia, Pablo Biaggini; las juezas de Familia de Paraná, Victoria Solari, Rosario Moritán y Eleonora Murga; la secretaria del Juzgado Nº 1, Ileana Deharbe; la titular de la Oficina de Violencia de Género del STJ, Yanina Yzet; el Jefe del Sistema 911, Esteban Alegrini, y la oficial Ludmila Miraglio. El encuentro sirvió para profundizar y coordinar políticas de intervención en materia de violencia familiar y contra la mujer, desde sus respectivas competencias, especialmente las referidas a la implementación de la protección a través del uso de tecnologías de monitoreo por medio del uso de botón de pánico y el sistema dual.

Durante el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos del STJ, se planteó la necesidad de contar con mayores recursos para dar cumplimento a las necesidades en la materia.

El sistema dual, que lo lleva el agresor y envía una alerta sobre su cercanía a la víctima, es suministrado a la provincia por un programa de la Secretaria de Acceso a Justicia de la Nación. En Entre Ríos, a través del Sistema 911, se implementa desde hace dos años en la ciudad de Paraná y sus alrededores.

En ese sentido, desde la Secretaria de Justicia se realizarán las gestiones necesarias para reforzar el sistema. Para ello se solicitará el envío de más dispositivos a la provincia.

Carbonell destacó la necesidad de profundizar la coordinación entre todas las áreas del Estado provincial para brindar una mayor seguridad y prestación de garantías para las personas que diariamente resultan ser víctimas de violencia.

También se acordó que para un próximo encuentro se convocará al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, y a los equipos técnicos interdisciplinarios de los poderes Ejecutivo provincial y municipal.

Asimismo se destacó el profesionalismo y dedicación de los integrantes del Sistema 911 en esta capital, especialmente por la inmediatez con que acuden ante el quebrantamiento de las restricciones impuestas a los agresores que fueran denunciados.