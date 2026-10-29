La seguridad rural y la prevención del abigeato fueron los ejes de una nueva reunión de trabajo entre representantes de la Mesa de Enlace de Entre Ríos y autoridades de la Policía provincial. El encuentro se realizó el miércoles 28 de octubre en la sede de la Brigada de Delitos Rurales de La Paz y fue el tercero de una agenda de articulación que tuvo reuniones anteriores en Bovril y Paraná.

Durante la jornada se analizaron los operativos realizados, las investigaciones en curso y nuevas medidas para fortalecer la prevención de delitos en establecimientos rurales y caminos de la provincia.

Participaron representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) y la Federación Entrerriana de Cooperativas (FEDECO). Por la Policía de Entre Ríos estuvieron el jefe de la fuerza, Claudio González; el director general de Delitos Rurales, comisario Cristian Allegrini; y el subdirector general de Prevención de Delitos Rurales, comisario inspector Horacio Raúl Ludi.

Los datos presentados sobre seguridad rural

Durante la reunión se expuso un balance de las actuaciones policiales y las investigaciones desarrolladas en el territorio entrerriano.

Según los datos informados en el encuentro, la provincia cuenta con 32 destacamentos de Abigeato Rural en funcionamiento. Además, desde el inicio del año se registraron 49 denuncias por faenas y se secuestraron aproximadamente 40 armas de fuego en procedimientos preventivos y contravencionales.

También se destacaron los operativos realizados en Bovril, donde se desplegaron más de 120 efectivos. En controles a carnicerías por presunta faena clandestina e infracciones sanitarias graves, se decomisaron más de 1.000 kilos de carne.

Otro de los puntos abordados fue el avance de las investigaciones sobre posibles vínculos entre el abigeato y otros delitos relacionados.

Cinco propuestas para reforzar la prevención

Las entidades agropecuarias plantearon la necesidad de sostener las acciones preventivas en el tiempo y avanzar con medidas que permitan mejorar la vigilancia, la investigación y la coordinación entre los organismos involucrados.

Entre las propuestas presentadas se encuentran:

Monitoreo durante las 24 horas: implementar una red de vigilancia mediante cámaras públicas y privadas en caminos rurales primarios, secundarios y terciarios.

implementar una red de vigilancia mediante cámaras públicas y privadas en caminos rurales primarios, secundarios y terciarios. Fiscalías especializadas en delitos rurales: gestionar la creación de fiscalías rurales o de fiscales específicos dentro de las estructuras judiciales existentes. La propuesta busca facilitar el seguimiento de las causas, centralizar información y mejorar el esclarecimiento de los hechos. Como alternativa, se mencionó impulsar en la Legislatura el proyecto Maneiro u otra iniciativa similar.

gestionar la creación de fiscalías rurales o de fiscales específicos dentro de las estructuras judiciales existentes. La propuesta busca facilitar el seguimiento de las causas, centralizar información y mejorar el esclarecimiento de los hechos. Como alternativa, se mencionó impulsar en la Legislatura el proyecto Maneiro u otra iniciativa similar. Protocolo de investigación: elaborar pautas de actuación para establecer una respuesta rápida y coordinada ante delitos que afecten a productores y establecimientos rurales.

elaborar pautas de actuación para establecer una respuesta rápida y coordinada ante delitos que afecten a productores y establecimientos rurales. Reglamentación sobre animales sueltos: avanzar en la reglamentación de la ley vigente para reforzar los controles sobre caballos en rutas y caminos rurales, con prioridad en la seguridad vial.

avanzar en la reglamentación de la ley vigente para reforzar los controles sobre caballos en rutas y caminos rurales, con prioridad en la seguridad vial. Controles en toda la cadena cárnica: extender las inspecciones y las investigaciones a frigoríficos y fábricas de chacinados, además de las carnicerías, en el marco de la Ley de Carnes N.º 7.292.

Coordinación entre el campo y las instituciones

Desde la Mesa de Enlace remarcaron la importancia de dar continuidad a las medidas de prevención para evitar que los delitos rurales se trasladen a otras zonas o se naturalicen en las comunidades.

Las entidades sostuvieron que la coordinación permanente entre el sector agropecuario, las fuerzas policiales, la Legislatura y el Poder Judicial resulta clave para mejorar las condiciones de seguridad y brindar mayor previsibilidad a las familias rurales de Entre Ríos.

Las propuestas planteadas deberán avanzar en los ámbitos correspondientes para traducirse en medidas concretas de prevención, control e investigación.