La inseguridad rural volvió a generar preocupación entre productores del norte entrerriano. Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) Distrito Entre Ríos advirtieron sobre una sucesión de hechos de abigeato que, en los últimos días, profundizó el malestar y la sensación de desprotección en establecimientos de la zona.

Uno de los casos denunciados es el de Álvaro Prevero, productor agropecuario de Bovril, quien aseguró que en un período de entre 20 y 30 días sufrió el faenamiento clandestino de nueve animales: seis vacas y tres terneros. Según estimó, la pérdida económica representa entre 15 y 18 millones de pesos.

El productor señaló que los robos de hacienda no son nuevos en la zona y que durante años registró episodios similares, aunque sostuvo que nunca había atravesado una situación de esta magnitud.

Cambiar la forma de trabajar para proteger la hacienda

Ante la reiteración de los hechos, Prevero comenzó a trasladar parte de los animales hacia corrales ubicados cerca de su vivienda, con el objetivo de reducir el riesgo de nuevos robos.

La medida, sin embargo, genera mayores costos y dificultades para el manejo del rodeo. El establecimiento cuenta con unas 200 hectáreas, de las cuales 65 están destinadas a agricultura y el resto corresponde a monte donde se desarrolla la actividad ganadera.

“Es difícil el manejo. Tenemos el campo dividido en 25 hectáreas para el pastoreo, y llevar y traer la hacienda genera mucho estrés”, explicó el productor.

Según relató, una de las vacas que fue faenada había regresado al monte luego de no poder ser encerrada junto al establecimiento. El animal apareció muerto al día siguiente.

Como consecuencia de los hechos, Prevero señaló que su rodeo pasó de contar con aproximadamente 80 madres a unas 70.

Reclaman respuestas ante las denuncias

El productor cuestionó especialmente las dificultades para avanzar con las investigaciones y reclamó una mayor respuesta de las autoridades.

Según su relato, realizó las correspondientes denuncias y hubo intervención policial y de la Brigada de Delitos Rurales, aunque sostuvo que durante un período prolongado se registraron demoras para concretar allanamientos y avanzar en las causas.

En el marco de una de esas investigaciones se produjo la detención de una persona, aunque Prevero consideró que se trata de una etapa inicial y remarcó que será necesario profundizar el trabajo coordinado entre productores, Policía, fiscales y autoridades locales.

El productor también manifestó su percepción de que los hechos no serían aislados y que la carne obtenida de manera clandestina podría ser comercializada en la localidad y otros puntos. Se trata de una apreciación expresada por el propio denunciante, que deberá ser determinada en el marco de las investigaciones correspondientes.

El temor de los productores

Desde Federación Agraria Argentina Distrito Entre Ríos señalaron que estuvieron en la zona para tomar contacto con productores damnificados y autoridades, en busca de respuestas ante una problemática que, según indicaron, se viene repitiendo.

El clima entre los productores combina preocupación, hartazgo y temor. La posibilidad de contratar seguridad privada aparece como una alternativa difícil de sostener por los costos y por las características geográficas de los establecimientos, muchos de ellos atravesados por monte bajo y espeso.

Prevero incluso admitió que no descarta la posibilidad de armarse para proteger su propiedad, aunque reconoció las dificultades y los riesgos que implicaría adoptar ese camino.

Una pérdida que va más allá de lo económico

Para los pequeños productores, el impacto del abigeato no se limita al valor de los animales perdidos. También afecta la planificación de la actividad y genera incertidumbre sobre la posibilidad de recomponer los rodeos.

En el caso de Prevero, la situación lo llevó a replantear cómo continuar con la producción ganadera. La posibilidad de recuperar inmediatamente los animales perdidos aparece condicionada, según explicó, a la existencia de garantías mínimas de seguridad.

El reclamo apunta a que las autoridades asuman un compromiso sostenido en la prevención del delito rural y el seguimiento de las investigaciones, de manera que los productores puedan desarrollar su actividad sin tener que asumir personalmente tareas permanentes de vigilancia.

Para Federación Agraria, el caso vuelve a poner en agenda una problemática que afecta directamente a quienes producen en las zonas rurales de Entre Ríos y que requiere respuestas institucionales para evitar que el temor y la sensación de impunidad continúen creciendo.