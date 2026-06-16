Crespo- Alfajores Legüero representa a la Capital Nacional de la Avicultura en el certamen ‘Probando alfajores’ y llegó a la gran final. La propuesta gastronómica está a cargo de Loly Gassmann y su esposo Sixto Schmidt.

Loly comentó a Paralelo 32 que “Es el séptimo torneo nacional y se hace a través de votaciones en redes, desde la cuenta ‘Probando Alfajores’, que tiene miles de seguidores y organiza la propuesta. Su titular es jurado en prestigios concursos, eso realza la importancia del torneo, porque hablamos de especialistas. Va probando alfajores, hace una reseña de cada uno y la gente después vota. El torneo se hace en mayo de cada año. Ahora hay 132 marcas divididas en 4 zonas de 32 cada una, haciendo eliminaciones hasta llegar a un finalista por grupo. Es lo que logramos nosotros, por lo que estamos a un paso de ser bicampeones, siendo los ganadores del año pasado”.

“Compiten marcas de todo el país y para nosotros es motivo de orgullo ser finalistas. Tenemos la ilusión de ganar. Más allá de lograrlo o no, sirve para dar a conocer la marca y conocer otros alfajores también, viendo qué proponen y qué hay en el mercado. Nos toca el último paso, compitiendo con tres marcas más, una por cada zona. Nosotros somos los finalistas de la denominada ‘Zona 1’”, agregaron.

“Nuestro alfajor se caracteriza por su textura, relleno y calidad. Es una evaluación integral que se hace del alfajor. Pero después es la gente la que vota y elige. El campeón además de la copa obtiene el lógico reconocimiento de su marca y la posibilidad de competir en el Campeonato Mundial del Alfajor, que tiene una dinámica similar, pero a otra escala”, cerraron.

Cómo votar

Si tenés Instagram, podés ayudar con tu voto a la marca. Entrás a las ‘historias’ de @probandoalfajores y votás por Legüero. Sino tenés Instagram ayudás compartiendo la novedad con tus conocidos.