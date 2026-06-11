El poder terapéutico y espiritual de la risa es la propuesta que trae Evelyn Olmedo. El encuentro se realizará el viernes 12 de abril en la La Casita de Coworking (Dr. Minguillón 1895), de 15.00 a 16.00. El evento es gratuito. Por consultas, los interesados deben comunicarse al teléfono 3435006117.

Beneficios de la risa

Los efectos de la risa en la salud están científicamente comprobados: la risa activa cerca de 400 músculos del cuerpo humano, que su vez estimulan a los sistemas circulatorio y respiratorio; asimismo, intensifica la secreción de adrenalina (hormona que acciona el estado de alerta) e incrementa el flujo sanguíneo hacia el cerebro.

Entre otros beneficios de la risa destacan la producción de cierto impulso eléctrico en determinadas estructuras faciales, el cual se traslada al centro del sistema límbico (porción cerebral en la cual se generan las emociones) para promover la liberación de endorfinas (sustancias que proporcionan efecto analgésico y de bienestar al organismo).

Con la terapia de la risa se crea un ambiente relajado y divertido para los internados en clínicas y hospitales. Diversos médicos han coincidido en que un estado de ánimo favorable incide en el buen funcionamiento del sistema inmunológico (que nos defiende de agresiones externas), siendo de gran ayuda en la rápida recuperación de la salud, alivio de la tensión y prevención de infecciones.