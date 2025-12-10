Al cumplirse dos años al frente del Municipio, la intendenta Rosario Romero realizó un balance de su gestión y puso en valor una serie de transformaciones estructurales que —según afirmó— hoy se reflejan en la vida cotidiana de la ciudad. Entre ellas, destacó la reciente puesta en marcha del nuevo sistema de transporte urbano, aunque aclaró que “no es el único hito de esta etapa”.

Romero señaló que este período estuvo marcado por la necesidad de ordenar, planificar y sentar bases sólidas. “Hoy Paraná está en un proceso de transformación que se nota en la calle, en los servicios y en la relación del municipio con la comunidad”, aseguró.

Ordenamiento, modernización y recuperación de capacidades

Desde el inicio de su gestión, la intendenta planteó como prioridad construir una ciudad sostenible, con decisiones responsables que permitieran recuperar la capacidad de inversión local. En ese marco, subrayó la importancia del orden administrativo y operativo, al que definió como un eje transversal de todas las políticas implementadas.

“Pusimos reglas claras, profesionalizamos áreas clave y fortalecimos los controles. Eso permitió mejorar servicios esenciales que habían sido muy golpeados”, afirmó.

Entre los avances mencionados se incluyen:

Obras de infraestructura urbana , con repavimentación, reconstrucción de calles, renovación de cañerías y mantenimiento de corredores estratégicos.

, con repavimentación, reconstrucción de calles, renovación de cañerías y mantenimiento de corredores estratégicos. Servicios públicos reorganizados , con mejoras en recolección, alumbrado, cuidado de espacios verdes y tareas de mantenimiento.

, con mejoras en recolección, alumbrado, cuidado de espacios verdes y tareas de mantenimiento. Diálogo permanente con la comunidad , a través de mesas barriales, escucha activa y presencia territorial.

, a través de mesas barriales, escucha activa y presencia territorial. En materia energética y ambiental, destacó el avance del Parque Solar Fotovoltaico, una inversión municipal que apunta a abastecer de electricidad al alumbrado público.

El nuevo transporte urbano, parte de un cambio más amplio

Uno de los puntos más visibles de la gestión fue la implementación del nuevo servicio de transporte urbano, con unidades 0 km, controles desde la madrugada y un proceso de monitoreo continuo. Sin embargo, Romero remarcó que esta mejora se inserta en una visión mayor: “Paraná necesitaba un servicio que funcionara, y hoy lo estamos ordenando. Pero esto forma parte de una transformación general: mejorar cómo se mueve, cómo vive y cómo trabaja la ciudad”.

La intendenta destacó la incorporación de tecnología en el sistema, como la aplicación Arriba Paraná, el GPS en todas las unidades y la diversificación de los modos de pago, herramientas que fortalecen la modernización y la transparencia del servicio.

“La gente quiere frecuencia, comodidad y respeto. Tenemos la obligación de sostenerlo con monitoreo constante, indicadores de calidad y participación barrial”, afirmó.

Un clima social que acompaña los cambios

Romero también valoró la respuesta de la ciudadanía en esta etapa: “Ver la emoción de los choferes y de los primeros pasajeros, ver que la gente siente que algo mejora, es tan importante como inaugurar una obra”.

Mirada hacia el futuro

Para la intendenta, estos dos años fueron un tiempo de ordenamiento y bases firmes. Ahora, explicó, comienza una nueva etapa: “Es momento de consolidar lo construido y seguir levantando el estándar. Paraná está en movimiento, y tenemos que sostener esa energía para que la ciudad siga creciendo”.

Con metas de modernización, sostenibilidad y participación ciudadana, Romero aseguró que la gestión continuará profundizando las transformaciones iniciadas para acompañar el desarrollo de la capital entrerriana.