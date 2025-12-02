Este martes 2 de diciembre se cumplen 15 años de la promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, una norma que marcó un antes y un después en el abordaje de la salud mental en Argentina. La provincia de Entre Ríos adhirió a la legislación en 2016, mediante la Ley Provincial Nº 10.445.

Desde entonces, la normativa significó un avance clave en el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias, aunque todavía enfrenta importantes desafíos para su plena implementación.

Un cambio de paradigma

Gervasio Anzola, psiquiatra e integrante del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSMER), destacó que la ley “incorpora la perspectiva de derechos, entiende a las personas como sujetos de derecho y no como objetos de intervención”.

El especialista explicó que esto implica cambiar la mirada biomédica tradicional por un enfoque más integral, que considera también aspectos psicológicos, sociales y comunitarios. En esa línea, la norma promueve:

Abordajes interdisciplinarios e intersectoriales

Trabajo desde la atención primaria

Dispositivos comunitarios

Participación activa de usuarios, familias y redes de apoyo

A su vez, la ley busca desjudicializar las decisiones sobre internaciones, dejando la evaluación en manos de los equipos de salud, mientras que el Poder Judicial interviene únicamente para controlar la legalidad y garantizar el cumplimiento de los principios establecidos.

Otro eje central es la desmanicomialización, es decir, el reemplazo progresivo de estructuras basadas en el encierro por dispositivos de apoyo comunitarios y abiertos.

Desafíos que persisten

A 15 años de su aprobación, la ley continúa con importantes deudas pendientes. Para Anzola, el mayor desafío es avanzar hacia una implementación plena, lo que requiere una inversión acorde. La norma establece que el 10% del presupuesto total de salud debería destinarse a salud mental; sin embargo, en la mayoría de las provincias la cifra ronda apenas el 2%.

“Contar con esos recursos permitiría desarrollar más dispositivos alternativos a la internación”, señaló el psiquiatra. La falta de espacios como casas asistidas, hospitales de noche, refugios o programas para la externación suele derivar en que personas que no deberían estar internadas permanezcan hospitalizadas por ausencia de alternativas.

A esto se suma la necesidad de:

Mejorar las condiciones laborales del personal de salud mental

Fortalecer la formación continua

Crear equipos interdisciplinarios en hospitales generales

Para Anzola, estos elementos son indispensables para garantizar una atención digna, eficaz y ajustada a la ley.

Denuncias y vulneraciones

El Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos recibe denuncias vinculadas al incumplimiento de la normativa. Entre las más frecuentes se encuentran:

Condiciones inadecuadas de internación

Restricción o prohibición injustificada del contacto con familiares

Violación de derechos relacionados con el consentimiento informado

Obstáculos para acceder a tratamientos

El consentimiento puede ser exceptuado únicamente cuando existe un riesgo cierto e inminente para la persona o terceros.

Dónde comunicarse

Las consultas o denuncias ante el Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos pueden realizarse a través de: