Crespo (Paralelo 32).- Este viernes 22 de noviembre, a las 20:30, en el Salón del Colegio Sagrado Corazón se realizará el 7º Encuentro de Acordeonistas para celebrar el Día de la Música. En esta ocasión el festejo coincide con la fecha en que se conmemora a Santa Cecilia, patrona de los músicos.

La actividad, que nació por idea y coordinación del Maestro Osvaldo L. Chiappesoni, en esta oportunidad es organizada por la familia del músico fallecido el 12 de junio pasado, quienes cuentan con la colaboración del área de Promoción Artística y Comunitaria de la municipalidad de Crespo, a cargo de Oscar Zaragoza.

Prosiguiendo con la tradición del sonido del acordeón en sus diferentes géneros y ritmos, participarán del encuentro alrededor de veinte acordeonistas. Estarán participando ex alumnos del Maestro Chiappesoni, el reconocido acordeonista diamantino Miguel González, profesor superior de acordeón y folclorólogo, fundador de los grupos Los Minuanes, Los Chamarriteros y Los del Gualeyán; Jorge Zapata, el Negro Gottig, Chelo Butvilofsky, Aurelio Wendler, Maximiliano Senger, alumnos del prof. Martín Gareis, Lucho Puntín, entre otros, muchos de los que estarán este fin de semana en el Encuentro de Acordionistas de Diamante.

La entrada será gratuita y habrá alcancías donde el público podrá colaborar a voluntad para solventar los gastos de sonido y hacer un aporte al Colegio Sagrado Corazón, que todos los años facilita su salón de actos.