Jornada de actualización en novedades y uso de equipamiento CEC
Cono Sur organiza una Jornada de Actualización en novedades y uso de equipamiento CEC, el lunes 27 de marzo, en el Instituto Paideia de la ciudad de Paraná.
Programa
08:30 a 09:00 hs. – Acreditaciones
09:00 a 10:00 hs. – Ondas de choque, nueva tecnología
al servicio de la estética
10:00 a 11:30 hs. – Tratamientos de shock contra la flacidez corporal
11:30 a 12:30 hs. – Actualización en tratamientos de estrías
12:30 a 14:00 hs. – Tiempo libre para almuerzo
14:00 a 15:30 hs. – Lifting facial con relleno de arrugas
15:30 a 17:00 hs. – Acción terapéutica sobre adiposidad en abdomen y muslos.
Refrigerios en los intervalos durante la jornada
(masas dulces y saladas, café, agua caliente)
INSCRIPCIÓN: $200 ($100 servirán de bono para la adquisición de
productos SELECTA o equipamiento CEC durante la jornada)
LUGAR: Instituto PAIDEIA, Arturo Illia 162 – Paraná E. R.
FECHA: Lunes 27 de marzo de 2017
CUPOS LIMITADOS – Se entregarán certificados
Informes e inscripciones:
9 de Julio 291 – Tel. (0343) 4217309 – Paraná
Yrigoyen 1444 – Tel. (0343) 4954040 – Crespo
Link inscripción on-line www.conosursa.com