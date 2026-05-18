Crespo.- El mes de abril de 1960 marcó el inicio de un camino que, aunque comenzó casi por casualidad con la primera prestación de Alejandro Lindt, se transformó en un compromiso inquebrantable que ha desafiado el paso del tiempo. Hoy, al cumplir 66 años, miramos hacia atrás con profunda gratitud, reconociendo en aquellos primeros pasos la semilla de lo que somos hoy. Lo que comenzó como un servicio local ha crecido hasta convertirse en una institución referente, impulsada hoy por la tercera generación familiar. A pesar de los cambios lógicos de cada época, mantenemos intacto el propósito original: honrar la confianza de quienes nos eligen. No somos solo una empresa de servicios; somos una familia que cuida de otras familias.

Evolución y Futuro: Lindt Servicios

Fieles a nuestra misión de brindar un acompañamiento integral, hemos expandido nuestro horizonte con el nacimiento de Lindt Servicios. Esta nueva unidad de negocio es el resultado de nuestra evolución y del deseo genuino de estar presentes en el día a día de nuestra comunidad. A través de ella, reafirmamos que nuestro enfoque está puesto en la vida, ofreciendo soluciones que brindan tranquilidad y respaldo a todas las familias que confían en nosotros.

Nuestra Filosofía: El Valor de la Despedida

En Alejandro Lindt entendemos que nuestro trabajo no se limita a la despedida. Nuestra misión, “Acompañar en todas las etapas de la vida”, refleja una filosofía donde el respeto por la historia de cada persona es lo más importante. Creemos firmemente en:

● El valor sagrado de la despedida: Es el acto final de amor y el primer paso hacia la sanación.

● Honrar la vida: Cada servicio es un tributo a la existencia, a los vínculos construidos y al legado que permanece.

● El bienestar como guía: Nos enfocamos en brindar contención, transformando un momento de pérdida en una instancia de acompañamiento humano y profesional.

Gratitud y Compromiso

Agradecemos a cada familia que nos ha permitido ser parte de su historia durante estas seis décadas. Asimismo, a nuestros colaboradores de ayer y de hoy, les debemos gran parte de este camino; son ellos quienes, con su profesionalismo y sensibilidad, transforman nuestra visión en una presencia real. Con el orgullo de lo construido y la responsabilidad de nuestro legado, seguimos caminando juntos, porque para nosotros, acompañar es una vocación que se renueva cada día.