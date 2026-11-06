Hernández- La Biblioteca Popular “La Vieja Estación” anuncia la realización de uno de los eventos culturales más esperados de la región.

Una verdadera unión entrerriana en torno a la palabra, la poesía y la música nos volverá a encontrar para celebrar nuestras raíces, nuestra identidad y el arte de decir.

Convocamos a recitadores, decidores y declamadores de toda la provincia a ser protagonistas de esta fiesta que ya es un clásico.

La cita es el viernes 27 de noviembre a las 20:30 horas, en el Salón de Cultura José Ángel Zuázaga - Hernández, Entre Ríos, con entrada libre y gratuita

Organiza: Biblioteca Popular “La Vieja Estación”

Auspicia: Municipio de Hernández - Área de Cultura

Acompaña: Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Hernández

Próximamente se lanzará el link de inscripción y las bases completas del concurso.