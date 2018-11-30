Crespo– Organizado por el área de Discapacidad se realizará por quinto año el concurso fotográfico “Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”, del que podrán participar todas las personas mayores de 12 años en forma individual o colectiva.

Las obras se deberán entregar en un sobre cerrado, conteniendo las fotos, la autorización o conformidad del fotografiado y un escrito con los datos personales del o los participantes.

Los trabajos se deberán presentar en el Área de Discapacidad, ubicada en Avda. Humberto Seri y Belgrano, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00. Habrá plazo hasta el 7 de diciembre inclusive. Por consultas comunicarse al Área de Discapacidad, tel. 0343-4951160, int. 203.