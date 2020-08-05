El miércoles 12 de agosto es el Día Mundial del Elefante y National Geographic Wild propone contenidos especiales para conocer la realidad que viven los elefantes y contribuir a la conservación de esta fascinante especie en peligro de extinción.

A las 5:25 PM National Geographic Wild presenta Elefante: El Rey de Kalahari. El elefante africano es el mamífero terrestre más grande de la Tierra y en Botswana habita la mayor cantidad de ellos. Este es el escenario de titánicas batallas: cada año, miles de elefantes caminan más de 11 mil kilómetros en busca de alimento y agua para sobrevivir. A lo largo del camino, el grupo es acechado por uno de los depredadores más despiadados de la región: los leones.

A las 6:15 PM es el turno de La Vida del Elefante. Frente al fuego, el hambre, los depredadores y los cazadores furtivos, tres familias de elefantes superan la adversidad de manera admirable dentro de la naturaleza. Este programa sigue los viajes de manadas de elefantes en Kenia, India y Malí a medida que se trasladan en busca de alimento y refugio, haciendo uso del conocimiento compartido durante generaciones. Sus habilidades únicas para comunicarse, educar y empatizar les proporcionan las herramientas necesarias para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de la fuerza y la inteligencia de estas criaturas majestuosas, los seres humanos ponen en riesgo su existencia.

A continuación, Operación Elefante. Una cría de elefante enferma es abandonada, víctima de la creciente batalla por el territorio y los recursos entre las personas y los elefantes de Sri Lanka. Recluir elefantes en las áreas de preservación de la vida silvestre los aparta de sus antiguas rutas de migración y a menudo fallan en conseguir suficiente comida. Los conservacionistas piensan en nuevas formas de acabar el conflicto.

Finalmente, a las 8:00 PM National Geographic Wild estrena Love & Bananas. Los rescates de elefantes en Tailandia son impredecibles y peligrosos. Es mucho más común —e incluso una tradición o negocio que se transfiere de generación en generación— cazarlos, vender sus partes en un mercado negro y entrenarlos para ser utilizados como animales de servicio o de entretenimiento, principalmente como atracción para los turistas. Después de un viaje en el que conoce a fondo la realidad de esta especie, la actriz y directora Ashley Bell supo que quería hacer algo. Bell y un equipo de rescatadores de elefantes, liderado por la conservacionista Lek Chailer, se embarcan en una misión audaz de más de 720 kilómetros a través de Tailandia para salvar y liberar en un santuario a Noi Na, una elefanta de 70 años parcialmente ciega. A través de su historia, la producción expone las condiciones a las que algunos elefantes asiáticos son sometidos.