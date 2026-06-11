El cantante de la banda española Jarabe de Palo, Pau Donés, murió hoy a los 53 años después de una larga batalla contra el cáncer, según confirmó su familia en un comunicado.

El grupo y su vocalista saltaron a la fama a mediados de los años 90 con canciones como «La flaca» o «Depende». Su estilo sencillo, alegre e intimista estaba influenciado a partes iguales por la rumba catalana y por música latina.

» Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles «, dijo su familia, en un mensaje en el que también agradecieron «al equipo médico y todo el personal» de los hospitales de Barcelona donde lo trataron.

Larga batalla contra el cáncer

El cantante padecía cáncer de colon desde agosto de 2015. Desde entonces, su actividad en los escenarios ha sido intermitente. La operación y la quimioterapia le obligaron a cancelar su gira en España y Latinoamérica en 2015, pero en la primavera de 2016 anunció que estaba «limpio». Menos de un año después, en febrero de 2017, tuvo una recaída.

Sin embargo, Donés volvió a los escenarios y sacó un nuevo libro disco por sus 50 años, hasta que en julio de 2018 anunció que Jarabe de Palo cesaba su actividad musical de manera indefinida a partir del 1 de enero de 2019.

«Sed felices porque la vida es urgente y hay que vivirla a tope», dijo en un emotivo video, en donde además contó que dejaba el grupo para pasar más tiempo con su hija.

«La vida de músico me encanta, pero es un disparate. Te metes en una ola y al final es ella la que te lleva a ti y no tú a ella», contó en una entrevista en 2019 con el diario catalán El Periódico.

«Con el cáncer me di cuenta de que tengo una hija y que es guapo levantarte y llevarla al cole. Pero aquí estamos otra vez, con 90 bolos (conciertos) este año, y preparando un libro, y un disco…, pero con la idea clara y definitiva de parar».

Sin embargo, no lo hizo. De hecho, hacía poco que había vuelto a hacer música y estaba trabajando en un nuevo álbum, Traga o escupe , editado a finales de mayo, del que había publicado un emotivo videoclip en el que precisamente aparecía junto a su hija Sara.

El primer sencillo del álbum, «Eso que tú me das», tiene la siguiente letra: «Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí ahora, sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida». Fue su reaparición pública tras 15 meses de silencio.