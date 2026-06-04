Racedo- Grupo Motta hizo entrega de un equipo de PC a la Comisaría de Racedo, con el fin de aportar una herramienta que facilite el trabajo diario de la dependencia.

Dicha computadora es para uso exclusivo de la comisaría local y al momento de la entrega se explicitó no es transferible a otra comisaría, por el carácter y la finalidad que tiene.

La entrega la realizó el Ing. José Luis Quesada, responsable del área IT del Grupo Motta y fue recepcionada por el Jefe de la Comisaría, Pedro Meric.

Está acción se enmarca en la cultura de la empresa, de promover el mejoramiento de la calidad de vida en la comunidad y sus instituciones.