El inicio de un nuevo año significa poner en cero el contador y tener por delante otros 365 días que, en la jerga automovilística, bien podrían llamarse kilómetros por recorrer. Pero también implica mirar por el espejo retrovisor: reconocer que ya hemos transitado otros 365 días a los que les dimos cierre, con aprendizajes, desafíos, decisiones y proyectos que moldearon nuestro presente.

El 2025 fue, para Paralelo32, un año de trabajo intenso, de crecimiento, de reconversión y de análisis permanente sobre el rol que hoy ocupan los medios de comunicación y el que deberán asumir en el futuro. En un contexto en el que ya no alcanza con informar, sino que es necesario construir marca, generar comunidad y abordar formatos explicativos en todas sus formas, asumimos el compromiso de evolucionar sin resignar identidad ni calidad periodística.

Cada año representa el desafío de continuar atendiendo comunicacionalmente a las comunidades a las que llegamos con nuestro formato papel, un vínculo histórico y profundamente arraigado. Pero también es la oportunidad de consolidar una propuesta integral a través de nuestra plataforma digital, paralelo32.com.ar, donde se integran redacciones, y se amplía el alcance hacia una concurrencia de lectores más extensa y diversa.

A lo largo de 2025, en Paralelo32 apostamos a la capacitación permanente frente a los desafíos y oportunidades de los nuevos tiempos. Supimos ser equilibristas en un escenario donde los ingresos tradicionales se retraen y las nuevas fuentes están hipercompetitivas, sin abandonar nunca el objetivo central: seguir brindando calidad informativa y productos sólidos en contenidos, diseño, artículos y servicios. Todo ello, con una premisa clara: la evolución constante del producto que ofrecemos.

A comienzos de 2025 incorporamos en Crespo la programación local matutina de radio, con emisión compartida por streaming a través del canal de YouTube de Paralelo32. Esta decisión nos permitió sumar el concepto de plataforma de entretenimiento, en un proceso de reconversión que continuará desarrollándose con contenidos diversos que complementan la agenda informativa diaria. A esto se suma el trabajo sostenido en redes sociales, que replican acontecimientos y temáticas diversas, llegando a un público en expansión que reconoce y valora el trabajo que realizamos.

Durante el año que concluyó, trabajamos junto a Google News Initiative en el desarrollo de un sistema colaborativo de Inteligencia Artificial propio del medio. Esta herramienta se consolidará como un elemento de trabajo que seguirá evolucionando a medida que lo hagan los procesos de IA, siempre bajo criterios editoriales claros y con el periodismo como eje rector.

En línea con la mirada de Jim VandeHei, quien sostiene que “hemos entrado en la era posnoticias”, entendemos que hoy la realidad de las personas ya no se define exclusivamente por los medios tradicionales, sino por un ecosistema fragmentado de videos, podcasts, redes sociales y consumos personalizados. Frente a ese escenario, en 2025 trabajamos junto a NMEDIA en la implementación de la tecnología para el desarrollo de un newsletter que actualmente se envía una vez por semana de manera gratuita al mail de quienes se suscriben. Este proceso responde a una convicción profunda: los medios deben ser fuentes útiles, confiables y esclarecedoras de información vital, verificada con altos estándares de precisión y veracidad. Esa vocación es hoy más necesaria que nunca.

Durante el año que finalizó pusimos el foco en los grandes cambios que atraviesa la humanidad: el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, la sociedad y el trabajo; y la transformación del modo en que se configura la realidad. En 2026 trabajaremos activamente en la alfabetización de los usuarios para comprender estos cambios, y en el combate de las noticias falsas, convencidos de que una sociedad sobre simplificada está destinada al retroceso y a la pereza mental.

Desde esta mirada surge también una postura crítica frente a la pereza extendida que, como sociedad, nos lleva a empeñar el conocimiento en nombre de una supuesta empatía que muchas veces roza la autocomplacencia y la estupidización colectiva. Nos referimos a ese fenómeno de divulgación de temas que prioriza la simplificación extrema, el tono coloquial y la emocionalidad superficial, disfrazando la falta de profundidad como cercanía. Nace de buenas intenciones, pero termina infantilizando a la audiencia y empobreciendo el debate público.

El 2026, para quienes integramos Paralelo32 comienza con proyectos y desafíos que se irán reflejando en cada uno de nuestros medios. En el formato papel continuaremos llegando a los hogares con contenido periodístico de calidad, información para el agro y el deporte, espacios de comercialización con clasificados y avisos, y propuestas de recreación y educación a través de suplementos pensados para los más pequeños.

En el entorno digital, paralelo32.com.ar seguirá sumando servicios, informando, entreteniendo y reflejando los acontecimientos de cada comunidad y de la provincia. Hay proyectos que continúan su proceso de implementación y mejora, y otros que comenzarán con el objetivo de brindar nuevas prestaciones. Tal vez no tengamos la certeza de todo lo que ocurrirá en el camino, pero sí tenemos claro hacia dónde vamos y qué queremos hacer.

Y en cada decisión de producir periodismo confiable, riguroso y comprometido, nuestros lectores, oyentes, televidentes y usuarios son el motor que nos impulsa a seguir dando lo mejor. Porque Paralelo32 no solo informa: construye comunidad, pensamiento crítico y futuro.