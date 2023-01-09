El Ministerio de Cultura de la Nación anunció la nómina de artesanas y artesanos beneficiados en la tercera convocatoria de MANTA (Beca Para El Desarrollo Productivo Artesanal).

MANTA es una línea de incentivo económico implementada a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural y su Dirección Nacional de Industrias Culturales y el Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas (MATRIA), con el objetivo de promover la producción artesanal e incentivar mejoras en todos los aspectos de la actividad que incrementen su sustentabilidad.

La tercera convocatoria del MANTA estuvo vigente del 18 de octubre al 16 de noviembre en dos modalidades de postulación, con ayudas económicas de hasta $200.000 y de hasta $300.000 para artesanas y artesanos con reconocimiento de calidad y contó con un presupuesto total distribuido de $149.900.000 de parte del Ministerio de Cultura.

Las y los artesanos entrerrianos beneficiados por este incentivo son: Mario Daniel Piccini, Sergio Martín Perez, Patricia Marcela Gomez Ruiz, Delia Silvina Pereyra y Alexia Cristela Bechir de Gualeguaychú; Carlos Javier Coto, Patricia Beatriz Rifuto y María Cecilia Molina de Colón; Eduardo Arístides Benaglia y Alicia Magdalena Jativa de San José; Cristian Alejandro Igarzabal y Alejandra Clelia Franco de Concordia; Julio Valentín Colazo de Concepción del Uruguay; Ramón Héctor Godoy y Alfonsina María Elvira Atencio de Nogoyá; Beatriz Marcela Chabarria de Villaguay, Ramona Beatriz Villalba de San Jaime de la Frontera; Nélida Noemí Villan de San Gustavo; Héctor Omar Gustavo Muñoz y María Luciana Jaime de Gualeguay; Stella Maris Cardama de Colonia Hocker; Patricia Maria Bonin de Villa Domínguez; Bárbara Torres Gareis de La Picada; Marta Cecilia Perrote y Máxima Clara Fernandez de La Paz; Fernanda Soledad Cortese de Urdinarrain; Mario Martín Riccardi, María Alejandra Asensio, Irene Soledad Cabrol , Analía Susana Fort, Alicia María Palavecino y Elena Beatriz Gorosito de Paraná.