Crespo.- La más importante empresa dedicada a la producción de huevo líquido y en polvo en el país, Tecnovo SA, cumple este miércoles 23 de junio sus primeros 26 años de existencia. En esa jornada de 1995 se inauguró de la planta ubicada en el Parque Industrial de Crespo. Entre 1993 y 1994, se realizaron las obras de construcción. Tecnovo SA celebrará en el marco de avanzar hacia un gran festejo en 2025, cuando cumpla los 30 años de existencia. Se prevén en este período importantes inversiones para afianzar el desarrollo y liderazgo de Tecnovo en el mercado de ovoproductos. La firma da trabajo a 74 empleados en forma directa.

El director y gerente general, contador Héctor Eberle, confirmó a Paralelo 32 que “el grupo de socios, a propuesta mía, accedió a hacer una etapa de modernización de los procesos productivos y también inversiones en mayor seguridad para el personal”. La inversión total sumará entre 50 y 55 millones de pesos, que se financiará en 40% a 45% con recursos propios y el resto con créditos de Banco Nación. “Vamos a ampliar la superficie cubierta de la planta en alrededor de un 40%”, destacó Eberle.

Inversiones

En materia de modernización productiva, se incorporará un proceso de tratamiento de cáscara de huevo, que hoy es residuo. Pero se utilizará como materia prima para alimento balanceado de gallinas, incorporando calcio y fósforo. Se usará en reemplazo de la conchilla de mar, que hoy exige fletes muy caros.

También se modernizará el área de recepción de materia prima, aditivos, insumos y packaging, así como el área de despacho del producto terminado. Con esas inversiones se ordenará el denominado sector sur de la planta, ubicado sobre calle Aurelio Feller.

En esa área se incorporará una nave nueva para trabajar todo bajo techo, mejorar el sistema de lavado de envases retornables y de equipos de transporte de huevo líquido. También agregarán una nave de ampliación del taller de mantenimiento los diversos equipos que tiene la empresa.

Por otro lado, se realizará la ampliación de oficinas, salas de reunión, archivos y laboratorios. “Estamos contentos porque el grupo de socios nos ayuda y nos acompaña en este tipo de decisiones, en una época que vive Argentina, el acompañamiento en estos proyectos, nos satisface”.

Proyecto de forestación

Eberle mencionó un proyecto de forestación que Tecnovo inició para completar hasta el 30º aniversario: plantar 30 árboles por año hasta llegar 150, con el asesoramiento de la Municipalidad de Crespo. Se decidió ubicar los ejemplares en la ciclovía al Parque Industrial. Un empleado de la firma fue destinado a realizar el plantado de los árboles y sostener el mantenimiento con riego y fertilización de cada ejemplar. El objetivo es incorporar la empresa a acciones ambientales en la comunidad, tomando como motivo sus tres décadas de existencia.

Cuidados en pandemia

Debido a la pandemia no se pudo concretar un programa especial de anuncios y festejos el año pasado para el 25º aniversario de Tecnovo, pero “debemos sentirnos satisfechos, todos los días pudimos abrir las puertas, poner en marcha nuestras máquinas y creo que pusimos buen énfasis en el cuidado de nuestra gente, lo que determinó que tuviéramos sólo algunos casos aislados de covid-19”, subrayó Eberle. Comentó que están trabajando en el área administrativa alternando la mitad del personal en planta y mitad con trabajo a distancia. En la parte productiva trabajan en tres turnos, con una hora entre turnos para realizar fumigaciones y sanitización de espacios comunes. Además, una vez por día se fumiga la administración.