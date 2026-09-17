Crespo.- La Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler) reunirá a productores, profesionales, industriales, estudiantes y actores claves del sector agropecuario en la 2°Jornada de la Cadena Láctea de Entre Ríos, que se llevará a cabo los días martes 29 y miércoles 30 de septiembre en el predio de El Castillo.

El encuentro propone un ambicioso programa académico y de debate enfocado en la rentabilidad, la incorporación de tecnología, los procesos eficientes y las proyecciones económicas del sector lechero. Además, contará con una destacada muestra comercial con stands de maquinaria, insumos y servicios de vanguardia para la actividad.

Día 1: Innovación tecnológica, eficiencia y panorama económico

La primera jornada, el martes 29 de septiembre, comenzará desde las 09:30 hs con un espacio institucional a cargo del Gobierno Provincial. A continuación, se abordarán temas de alto valor operativo como la Calidad de leche cruda en tambo a cargo del Med. Vet. Rolando Luis Sagardoy y la Inteligencia Artificial y automatización aplicada al tambo de la mano de Ronald Lombardi.

Antes del mediodía, el T.C.R. Sebastián Riffel debatirá sobre la integración de sistemas; ¿Llegó el momento de producir leche + carne?, seguido por el Med. Vet. Gonzalo Ceglio con claves para la Crianza Artificial de Terneros.

Por la tarde, las ponencias se concentrarán en la alimentación y la digestibilidad: el Ing. Agr. Juan Lus disertará sobre la Alfalfa como llave para bajar costos; el Ing. Agr. Gastón Urrets Zavalia presentará Tecnologías para la obtención de henos de alta calidad; y el Ing. Agr. Ignacio Lorenz abordará la Digestibilidad como ingrediente oculto de la rentabilidad.

El acto oficial de apertura se desarrollará a las 18:30 hs con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, mientras que el cierre magistral del primer día estará a cargo del analista económico Salvador Di Stefano, con su disertación “Liderar 2026, Proyectar 2027”.

Día 2: Nutrición, sostenibilidad y compromiso social

El miércoles 30 de septiembre, las actividades iniciarán a las 10:00 hs analizando el Manejo alimentario en ganado, a cargo Pablo Siri, la Nutrición para expresar el potencial de la vaca lechera, por el Med. Vet. José Maiztegui y los Silajes de calidad higiénica, por el Ing. Agr. Guillermo Piñeiro.

Durante el bloque vespertino, la Med. Vet. Victoria Reynals profundizará sobre Estrategias contra la diarrea neonatal en terneros; Leo Cortese y Tomás Vera expondrán sobre Modelos de IA aplicados al sector; y el Ing. Federico Sörenson abordará el interrogante: ¿Es posible una lechería regenerativa?.

La recta final del evento incluirá la charla sobre El ABC de la lechería para mejorar la rentabilidad, a cargo Med. Vet. Mauro Gorgerino y un módulo informativo sobre Inscripción de tambos a cargo de Alexia Rolandelli. El cierre oficial de las capacitaciones sectoriales estará encabezado por Sebastián Alconada a las 18:30 hs.

Como broche de oro de la jornada, a las 19:30 hs la Fundación CONIN, representada por el Dr. Abel Albino, brindará la conferencia “Los 5 pasos para una Gran Nación”, una profunda reflexión sobre la nutrición infantil y el desarrollo humano.