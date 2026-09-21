Un grupo de 189 dirigentes políticos de distintos partidos y distritos pidió que las provincias que todavía utilizan el sistema tradicional de boletas partidarias avancen durante 2026 hacia la implementación de la Boleta Única, con el objetivo de utilizarla en las elecciones de 2027.

El planteo fue realizado por integrantes de la Red de Acción Política (RAP), una asociación civil que reúne a dirigentes de distintos espacios políticos. Entre los firmantes aparecen referentes de Entre Ríos como el gobernador Rogelio Frigerio, la dirigente peronista Mayda Cresto y el dirigente del PRO Esteban Vitor.

Qué plantea la iniciativa

El documento, fechado en septiembre de 2026, convoca a las 15 provincias que todavía mantienen el sistema de boleta partidaria a utilizar este año no electoral para impulsar modificaciones legislativas.

La propuesta toma como referencia la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones nacionales de 2025. En ese sistema, todas las agrupaciones que participan de una categoría electoral aparecen en una misma papeleta y el elector marca su opción en el casillero correspondiente.

En las elecciones nacionales de 2025, la BUP fue utilizada por primera vez en todo el país para los cargos nacionales.

Los argumentos de los firmantes

La RAP sostiene que la Boleta Única permitiría reducir situaciones vinculadas con la falta de boletas en los lugares de votación y facilitaría que todas las opciones electorales estén disponibles para cada votante.

También plantea que el sistema puede generar condiciones más uniformes para las distintas agrupaciones políticas, al concentrar toda la oferta electoral en una única papeleta.

El documento menciona además como posibles efectos la reducción de prácticas como el robo o faltante de boletas y el denominado “voto cadena”, además de una menor utilización de papel y otros insumos destinados a la impresión y distribución de boletas partidarias.

Un sistema que ya utilizan distintas provincias

La Boleta Única no es una herramienta nueva en el sistema electoral argentino. La documentación oficial señala que Córdoba utiliza Boleta Única de Papel y Santa Fe cuenta con un sistema de boleta única por categorías, mientras que otras jurisdicciones implementaron variantes electrónicas.

En el caso de la BUP nacional, la papeleta reúne las distintas agrupaciones y categorías electorales. El elector recibe la boleta de la autoridad de mesa, ingresa a la cabina y marca su opción para cada categoría antes de introducirla en la urna.

Qué ocurre en Entre Ríos

Entre Ríos utilizó la Boleta Única de Papel en las elecciones nacionales de 2025, pero el instrumento de votación nacional no implica automáticamente un cambio en el sistema electoral provincial.

La convocatoria de RAP apunta precisamente a que las provincias modifiquen sus propias legislaciones para adoptar la Boleta Única también en sus elecciones locales.

En el documento, los firmantes sostienen que 2026, al no ser un año electoral nacional, representa una oportunidad para discutir y aprobar esos cambios con anticipación a los comicios de 2027.

Los firmantes y las encuestas citadas

El texto también sostiene que existiría un amplio respaldo social al sistema. Para fundamentarlo, menciona encuestas realizadas en Santa Fe y a nivel nacional, además de un relevamiento en la provincia de Buenos Aires realizado después de elecciones en las que se utilizaron ambos mecanismos.

Según el documento de RAP, esos estudios registraron porcentajes superiores al 70% de valoración de la Boleta Única en algunas mediciones.

Esos datos corresponden a encuestas citadas por los propios firmantes y el comunicado no detalla allí las fichas técnicas de cada uno de esos relevamientos.

Una discusión que apunta a 2027

La iniciativa plantea que la eventual adopción de la Boleta Única requeriría acuerdos políticos entre distintos espacios y modificaciones de las legislaciones electorales provinciales.

Para los 189 dirigentes que suscribieron el documento, avanzar con el cambio durante un año sin elecciones permitiría discutir el sistema con anticipación y preparar su implementación para 2027.

La propuesta abre así una discusión sobre cómo se votará en las próximas elecciones provinciales en las jurisdicciones que todavía conservan el sistema de boleta partidaria. En el caso de Entre Ríos, el debate se suma a las discusiones ya existentes sobre las reglas electorales de cara a los próximos comicios.