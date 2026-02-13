Cada 13 de febrero se celebra en el mundo el Día del Soltero, una iniciativa nacida en redes sociales que propone poner en valor la independencia, el amor propio y la posibilidad de disfrutar plenamente de la vida sin necesidad de estar en pareja.

La fecha surgió como una alternativa para quienes no desean, no pueden o simplemente eligen no celebrar el 14 de febrero, jornada dedicada al amor romántico con el Día de San Valentín. Así, el día previo se instaló como una festividad simbólica para solteros, divorciados y separados, y rápidamente ganó popularidad en distintas plataformas digitales.

Una fecha para resignificar la soltería

Lejos de competir con el romanticismo tradicional, el Día del Soltero busca instalar la idea de que estar sin pareja no es sinónimo de falta, fracaso o tristeza. Para algunas personas representa una elección consciente; para otras, un momento de transición; y para muchas, una etapa de reconstrucción personal.

En este sentido, la fecha invita a reflexionar sobre los distintos modelos de vida y vínculos, y a reconocer que el bienestar no depende necesariamente de una relación amorosa.

Qué dice la psicología

De acuerdo con un artículo difundido por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la soltería se le atribuyen posibles ventajas vinculadas a hábitos y salud.

En esa publicación, Ricardo Trujillo Correa, académico de la Facultad de Psicología, remarcó: “La soltería no te hace mejor o peor que estar casado”. Además, destacó que el objetivo es construir una vida con calidad, con lo que cada uno tiene y elige.

La perspectiva académica apunta a desmitificar estereotipos y a promover una mirada más amplia sobre las distintas formas de vivir los vínculos y la autonomía personal.

Cómo celebrar el Día del Soltero

La propuesta para este 13 de febrero es sencilla: dirigir la atención hacia uno mismo. Entre las actividades más recomendadas figuran salir a comer, realizar compras, disfrutar de una película, compartir tiempo con amigos, viajar, practicar deportes o simplemente descansar.