La Cámara de Diputados oficializó hoy la convocatoria a una sesión especial para el miércoles próximo pedida por los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, para tratar la declaración de la educación obligatoria como "servicio estratégico esencial" y proyectos vinculados a la agenda de seguridad, entre otros.

La sesión, citada para las 11, incluye el mismo temario de la convocatoria del miércoles pasado que se vio frustrada por falta de quórum, pero añade el proyecto de esencialidad educativa.

Esa iniciativa, que recibió dictamen de mayoría favorable el pasado 14 de junio en la Comisión de Educación, busca garantizar los 180 días de clases en las escuelas públicas del país.

Se tomó como base del dictamen el proyecto de los diputados del PRO Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo.

El proyecto tiene el apoyo de los bloques de la UCR, Coalición Cívica, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal e Independencia.

La propuesta, presentada en marzo pasado, busca "declarar la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo".

Otra de las iniciativas relevantes que se tratarán en el recinto es la que amplía el Registro Nacional de Datos Genéticos para que a toda persona investigada por delitos, sean los que fueran, se le extraiga una muestra de material genética, de modo tal de entrecruzar información e identificar a los autores de delitos de agresión sexual.

Este proyecto genera una gran expectativa, especialmente en el colectivo conocido como "Madres del Dolor", que la semana pasada lamentó la falta de quórum para la sesión.

El otro proyecto que reviste un fuerte interés es el que modifica la ley de Armas de Fuego para regularizar la tenencia legítima, al tiempo que prorroga el programa de entrega voluntaria de armas y municiones.

El temario también incluye la autorización para la "entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas" del 1 de septiembre hasta el 31 de agosto de 2025.

En el menú de la sesión también aparece el tratamiento de la aprobación del Acuerdo sobre Reconocimiento Mutuo de Medidas de Protección para las Mujeres en Situación de Violencia de Género entre los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados, celebrado en la ciudad de Asunción, Paraguay, el 20 de julio de 2022.

El miércoles último el oficialismo y los bloques aliados no pudieron sostener el quórum y se cayó la sesión especial en la que iban a tratarse, entre otros temas, declaraciones de repudio por la situación en Venezuela y por la visita de legisladores libertarios a represores presos en el penal de Ezeiza.

La postura que tomó el bloque Encuentro Federal (ex Hacemos Coalición Federal) de no contribuir al quórum para no quedar entrampados en las agendas de "los dos polos de la grieta" fue determinante para minar el apoyo y puso en evidencia la dificultad del oficialismo para sostener alianzas con los bloques dialoguistas.

Esta sesión especial es la primera de las tres sesiones pedidas por distintos bloques con una diferencia de menos de 24 horas entre el inicio de la primera y la última.

La UCR solicitó una sesión especial para el mismo miércoles a las 14 "o al término de la Sesión Especial solicitada" por Alejandro Finocchiaro, del PRO, y otros diputados.

Esa aclaración fue hecha por los radicales para cubrirse ante posibles "argucias reglamentarias" que podría esgrimir la presidencia de la Cámara baja para no dar curso esa sesión por entender que se superpone con la anterior.

El problema que tiene esta convocatoria es que se espera que solamente la primera sesión dure un mínimo de 20 horas, lo que dejaría sin energías a los legisladores para continuar con la siguiente sesión en el recinto.

Idéntica dificultad tiene la tercera sesión especial pedida por Encuentro Federal, la Coalición Cívica y siete diputados radicales díscolos para tratar el jueves a las 10 un proyecto de declaración de "Nulo de nulidad absoluta e insanable" el DNU 656 que amplió en 100 mil millones de pesos el presupuesto en gastos reservados para la SIDE.