Este domingo 11 de agosto, la ciudad de Crespo se convirtió en el escenario de una tarde llena de alegría y actividades en el marco de la Feria ‘Crespo Emprende’, donde se celebró el ‘Día de la Niñez’. El evento, que tuvo lugar en el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura, fue un rotundo éxito, con una gran afluencia de familias tanto de la ciudad como de la región, que se acercaron para disfrutar de una jornada cargada de entretenimiento y creatividad.

El intendente Marcelo Cerutti, presente en la celebración, destacó la importancia de este encuentro y lo describió como “una conjunción de actividades en este lugar emblemático para los crespenses donde nos encontramos para compartir gratos momentos y celebrar”.

Desde las 14:00 horas, el predio se llenó de color y vida con múltiples propuestas pensadas para niños de todas las edades. Los más pequeños disfrutaron del Espacio de Primera Infancia, mientras que los más grandes se deleitaron con los nueve parques inflables y el Circuito de Educación Vial. En este último, tanto niños como adultos tuvieron la oportunidad de aprender o repasar señales de tránsito mientras conducían un karting. Además, hubo talleres de dibujo, un memo test, y el tradicional espacio de la merienda saludable, donde se ofrecieron opciones nutritivas para los asistentes.

Una de las novedades de este año fue la incorporación de productos elaborados por cinco de los nueve emprendedores que forman parte de la Incubadora de Emprendedores de Productos Alimenticios (INCEPA). Entre las opciones ofrecidas se encontraban ensaladas, envasados y panificación, demostrando el compromiso de la comunidad con el desarrollo de la economía local.

La Feria ‘Crespo Emprende’ una vez más fue el reflejo de la creatividad y el empuje de los emprendedores de la ciudad. Silvia Parrone, quien participó por primera vez con su emprendimiento ‘Arte con encanto’, comentó: “Hace unos días me llegó la invitación por medio de la municipalidad y acepté. Mi trabajo se llama ‘Arte con encanto’ y hago diferentes cosas en crochet. Quiero que conozcan lo que hago. Acá hemos vendido bastante, pulseritas y llaveros”. Nancy Kemerer de ‘Naranjalima Creaciones’, otra de las emprendedoras, añadió: “Vengo a esta feria porque me gusta participar, exhibir mis productos y mostrar lo que hago. En cuanto a las ventas me fue bien”. Por su parte, Belén Wolf de ‘Mate y deco’, que pinta mates en algarrobo, expresó: “Estuve en la Feria navideña. Me anoté ahora porque lo veo como una gran posibilidad. Nos ofrecen un lindo espacio para que la gente vea nuestros productos”.

El entretenimiento estuvo a cargo del grupo de teatro ‘La Cacerola’, que representó la obra ‘Cuento de piratas’, con la activa participación del público. Además, se realizaron sorteos de seis bicicletas donadas por la comunidad y otros premios aportados por el Centro Comercial, Industrial y Agropecuario y de Servicios Crespo.

El broche de oro de la jornada lo pusieron los alumnos de canto del Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas (IMEFAA) y del Centro Cultural ‘La Estación’, quienes con sus shows musicales se llevaron todos los aplausos del público, cerrando así una tarde inolvidable para las familias de Crespo y la región.