Cultura
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El Salón Municipal de Crespo se consolida como epicentro cultural con una cartelera imperdible para mayo y junioPor Redacción Paralelo 32
Teatro, vóley, K-pop y gastronomía: todo lo que se podrá disfrutar este fin de semana en CrespoPor Mariano Jacobi
“Zoilo de Polecía y Curandero” vuelve a escena en Crespo con humor y tradición entrerrianaPor Mariano Jacobi
El Teatro 3 de Febrero presenta una variada programación cultural para marzo en ParanáPor Redacción Paralelo 32
El Teatro 3 de Febrero presentó su agenda cultural de marzo con música, teatro y actividades abiertas a la comunidadPor Ezequiel Carlson
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“Los libros de Karafufú” llega a Victoria en el Ciclo de Verano Teatro y MúsicaPor Ezequiel Carlson
Crespo celebró el teatro local con salas colmadas en la tercera edición de “Teatro para la Calor”Por Mariano Jacobi
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